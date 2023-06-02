В Тбилиси на акции протеста у парламента Грузии задержаны несколько человек

В акции против действующей власти участвуют несколько десятков человек

ТБИЛИСИ, 2 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали нескольких участников акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси. Кадры акции транслирует местный телеканал TV Pirveli.

В акции против действующей власти участвуют несколько десятков человек. Протестующие ведут себя мирно, они стоят на ступеньках около здания парламента с плакатами в руках. Несмотря на спокойный характер акции, полицейские задержали нескольких человек, в том числе державших плакаты, косвенно оскорбляющие премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Протест граждан вызвала позиция действующих властей Грузии, позитивно отреагировавших на возобновление прямого авиасообщения с РФ. На месте продолжают оставаться протестующие, а также десятки полицейских.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Самолет российской авиакомпании "Азимут" 19 мая приземлился в Тбилисском международном аэропорту, это был первый рейс из Москвы за четыре года. С 20 мая прямые авиарейсы начал осуществлять грузинский национальный перевозчик Georgian Airways. В июне в Грузию начнет летать российская авиакомпания Red Wings по маршруту Москва - Кутаиси - Москва и Сочи - Тбилиси - Сочи.

Возобновление рейсов вызвало акции протеста, в том числе массовые в первые дни после первого осуществленного прямого авиарейса из Москвы 19 мая.