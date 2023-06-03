В Татарстане локализовали пожар на складе резиновой крошки

Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м

ТАСС, 3 июня. Пожар в Тюлячинском районе Татарстана на складе резиновой крошки локализован на площади 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"По уточненной информации, существовала угроза ангару на соседней территории размером в плане 30х20 м. В 21:10 угроза распространения снята. В 21:20 локализация на площади 1 513 кв. м. Пострадавших нет", - говорится в распространенном сообщении.

Пожар возник вечером в пятницу на складе ангарного типа для хранения и переработки резиновой крошки. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляла 450 кв. м.

К тушению пожара привлекаются 63 человека и 20 единиц техники.