2 июня, 21:41
Военная операция на Украине

В результате обстрела Шебекина Белгородской области пострадали два человека

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что их доставили в больницу

ТАСС, 3 июня. Два человека пострадали при очередном обстреле Шебекина Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в субботу.

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"Два молодых парня ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд. В итоге у одного пострадавшего осколочные ранения рук и груди, у второго - контузия и осколочные ранения верхних и нижних конечностей", - написал он.

По данным Гладкова, оба пострадавших доставлены в больницу в тяжелом состоянии, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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