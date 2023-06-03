В результате обстрела Шебекина Белгородской области пострадали два человека

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что их доставили в больницу

ТАСС, 3 июня. Два человека пострадали при очередном обстреле Шебекина Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в субботу.

"Два молодых парня ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд. В итоге у одного пострадавшего осколочные ранения рук и груди, у второго - контузия и осколочные ранения верхних и нижних конечностей", - написал он.

По данным Гладкова, оба пострадавших доставлены в больницу в тяжелом состоянии, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.