Объявленных в международный розыск россиян экстрадировали из Парагвая в РФ

Один из переданных россиян находится в розыске с 2000 года

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Парагвай передал сотрудникам ФСИН и МВД РФ двоих россиян Андрея Андреева и Романа Морозова, объявленных в международный розыск. Об этом ТАСС в субботу сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В аэропорту города Асунсьон представителями компетентных органов Республики Парагвай сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России переданы двое россиян, которые были объявлены в розыск по каналам Интерпола, - сказала она. - Запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче обвиняемых парагвайской стороной был удовлетворен. Сегодня скрывавшиеся от уголовного преследования переданы представителям российских правоохранительных органов".

По словам Волк, один из переданных россиян - Андрей Андреев, который разыскивается с 2000 года. "По версии следствия, фигурант был участником устойчивой вооруженной преступной группы, в составе которой совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений. Он обвиняется в бандитизме, убийствах, похищении человека, вымогательстве, умышленном повреждении чужого имущества, краже, незаконном обороте оружия, подделке документов и незаконном пересечении границы", - сказала представитель ведомства.

В частности, следствием предварительно установлена причастность банды к убийству бизнесмена, его сына и троих охранников в Курортном районе Санкт-Петербурга, которое было совершено в 2000 году. Обвиняемый скрылся за границей, но в 2011 году был задержан в Парагвае, осужден за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Срок отбытия наказания истек в марте 2023 года, после чего было принято решение об экстрадиции разыскиваемого в РФ.

"Второй экстрадированный - Роман Морозов, который с 2021 года находился в розыске по обвинению в восьми эпизодах присвоения и шести эпизодах мошенничества", - рассказала Волк. По версии следствия, обвиняемый входил в доверие к собственникам автомобилей и недвижимости и под различными предлогами похищал это имущество. Кроме того, в качестве владельца ломбарда он присваивал ювелирные изделия, которые были заложены клиентами с правом последующего выкупа. Морозов разыскивается по инициативе УМВД России по Волгоградской области.