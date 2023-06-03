Пострадавшие при подрыве автомобиля в Михайловке получили легкие травмы

Их жизни ничего не угрожает, сообщили в оперативных службах региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июня./ТАСС/. Жизням двоих раненых в результате подрыва автомобиля, который произошел в городе Михайловке Запорожской области в пятницу, ничего не угрожает. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"Появились подробности взрыва в Михайловке. <...> Легкие травмы получили два пассажира автомобиля - женщина и мужчина, их жизни ничего не угрожает", - рассказали в оперативных службах.

При этом там подтвердили, что в результате подрыва автомобиля ВАЗ-2121, который произошел около 20:30 мск, погиб предприниматель Сергей Дидоводюк. "На месте работают экстренные службы", - сообщили журналистам.

В пятницу вечером председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в центре Михайловки был подорван автомобиль, в результате которого погиб 53-летний Дидоводюк, еще два человека пострадали. Произошедшее Рогов назвал терактом.