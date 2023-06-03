В Магаданской области возбудили дело по факту ДТП с пятью пострадавшими подростками

Авария произошла 27 мая на трассе Палатка - Кулу - Нексикан

ТАСС, 3 июня. Уголовное дело возбуждено в Магаданской области по факту ДТП, в результате которого пострадали пять подростков. Об этом сообщается в субботу на сайте управления СК РФ по Магаданской области.

"Следственными органами СУ СК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

В СК уточнили, что ДТП произошло 27 мая. Машина опрокинулась на 201-м км на участке автодороги Палатка - Кулу - Нексикан, четверо подростков 14 и 15 лет получили различные телесные повреждения, кроме того, у 17-летней девушки закрытый перелом позвоночника.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, проведены допросы свидетелей и потерпевших, назначены судебные экспертизы.