3 июня, 00:37,
обновлено 3 июня, 00:49

Reuters: число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 233

AP Photo/ Altaf Qadri, архив
© AP Photo/ Altaf Qadri, архив

Еще 900 человек пострадали

ТАСС, 3 июня. Число погибших в результате столкновения железнодорожных составов на востоке Индии увеличилось до 233. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц.

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Ранее поступила информация о 900 пострадавших.

Катастрофа произошла в пятницу вечером в районе города Баласор. Чиновники озвучили несколько версий случившегося. Согласно одной из них, с рельсов сошли вагоны пассажирского поезда, в которые врезался встречный пассажирский экспресс, в аварию также попал товарный состав. 

Теги:
Индия
© Информационное агентство ТАСС
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