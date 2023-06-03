Reuters: число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 233

Еще 900 человек пострадали

ТАСС, 3 июня. Число погибших в результате столкновения железнодорожных составов на востоке Индии увеличилось до 233. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц.

Ранее поступила информация о 900 пострадавших.

Катастрофа произошла в пятницу вечером в районе города Баласор. Чиновники озвучили несколько версий случившегося. Согласно одной из них, с рельсов сошли вагоны пассажирского поезда, в которые врезался встречный пассажирский экспресс, в аварию также попал товарный состав.