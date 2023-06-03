3 июня, 04:11

Генконсул РФ сообщил об отсутствии россиян среди пострадавших в результате смерча в Китае

Color China Photo via AP, архив
© Color China Photo via AP, архив

Всего получили травмы минимум 13 человек

ПЕКИН, 3 июня. /ТАСС/. Россияне не пострадали в результате мощного смерча, обрушившегося 1 июня на населенные пункты Фусин и Телин провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в субботу генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко.

"По информации местных властей, россиян среди пострадавших нет", - сказал дипломат.

По сообщениям китайских СМИ, в результате смерча в этих населенных пунктах получили ранения по меньшей мере 13 человек, разрушено несколько десятков домов, повреждены сельскохозяйственные насаждения на площади около 280 га. В некоторых районах было нарушено электроснабжение, приостановлено движение скоростных поездов по отдельным маршрутам. 

Теги:
РоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
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