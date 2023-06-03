Столкновение поездов в Индии произошло из-за схода с рельсов вагонов экспресса

Пока не ясно, что стало причиной схода с рельсов, уточнил исполнительны йдиректор компании "Индийские железные дороги" Амитабх Шарма

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июня. /ТАСС/. Причиной масштабной железнодорожной катастрофы в Восточной Индии с участием трех поездов, жертвами которой стали сотни людей, является сход с рельсов нескольких вагонов пассажирского скорого поезда. Об этом сообщил в субботу журналистам исполнительный директор государственной компании "Индийские железные дороги" Амитабх Шарма.

"Два пассажирских поезда оказались активными участниками этой аварии, третий поезд, товарный, который стоял на месте, также попал в эту аварию", - приводит его слова телеканал NDTV.

Шарма рассказал, что, по первым данным расследования, несколько вагонов скорого поезда, направлявшегося в Ченнаи, по не ясным пока причинам сошли с рельсов и врезались в товарный состав, стоявший на параллельных путях. Многие вагоны перевернулись. Вскоре с сошедшими с рельсов вагонами столкнулся встречный пассажирский поезд. Между двумя инцидентами прошли считаные минуты. По свидетельствам очевидцев, катастрофа произошла между 18:50 и 19:10 (16:20 и 16:40 мск) пятницы.

Компания "Индийские железные дороги" проведет расследование обстоятельств и причин ЧП на фоне вопросов о возможном сбое в работе систем безопасности, отметил Шарма.

Спасательные работы на месте катастрофы продолжались всю ночь. Agence France-Presse со ссылкой на источники сообщило о 288 погибших. Индийские СМИ пока не подтверждают эту цифру - по их данным, число погибших составило 238, но отмечается, что оно может вырасти. Пострадали около 900 человек.