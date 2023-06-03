В Кузбассе в результате ДТП погибли четыре человека

Еще двое пострадали

КЕМЕРОВО, 3 июня. /ТАСС/. Легковой автомобиль съехал с трассы в Яшкинском районе Кемеровской области и врезался в дерево, в результате чего четыре человека погибли и двое получили травмы. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 04:30 (00:30 мск - прим. ТАСС) на 76-м километре автодороги Кемерово - Яшкино - Тайга. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь со стороны поселка Яшкино в направлении города Кемерово, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и наехал на дорожное ограждение. После этого водитель потерял контроль над управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Вследствие удара произошло возгорание автомобиля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до прибытия скорой помощи погибли двое мужчин и две женщины в возрасте от 24 до 38 лет. Еще двое мужчин в возрасте 24 и 25 лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Прочие обстоятельства произошедшего выясняются.