В Нижегородской области в ДТП погибли пять человек

Одну женщину в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июня. /ТАСС/. Пять человек, включая троих детей, погибли в результате ДТП в Нижегородской области, сообщил в субботу в своем Telegram-канале замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

"На подъезде к Воротынцу легковая машина, ехавшая из Москвы в Казань, врезалась в автомобиль "Газель". Погибли четыре человека (дети 2014 и 2015 годов рождения, мужчина и женщина, сидевшие на передних сиденьях). Еще два человека в крайне тяжелом состоянии доставлены в Воротынскую ЦРБ (женщина 1988 года рождения и ребенок 2020 года рождения). К сожалению, в реанимации Воротынской ЦРБ скончался один из пострадавших в ДТП - ребенок 2020 года рождения", - написал он.

По его словам, одна пострадавшая в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации Воротынской ЦРБ.

Он уточнил, что экстренный вызов скорой помощи на ДТП поступил в 5:21. Машины прибыли на место аварии через две минуты.

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области отметили, что авария произошла на 554 км автодороги Москва - Уфа, водитель Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Газелью". В прокуратуре региона сообщили, что на место происшествия выехал прокурор Воротынского района Андрей Назаркин.