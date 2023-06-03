В Красноярске задержали гендиректора регионального фонда капремонта за получение взятки

Возбудили уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 3 июня. /ТАСС/. Генерального директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края задержали при получении взятки, сообщили журналистам в пресс-службе краевой прокуратуры.

"Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Всего он планировал незаконно обогатиться на 12 млн рублей, в мае получил 1,6 млн рублей, а 2 июня 2023 года при передаче 5 млн рублей был задержан сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю", - говорится в сообщении.

По данным сайта фонда, его возглавляет Михаил Попелышев. Общий его стаж на руководящих должностях - 36 лет.

В прокуратуре уточнили, что деньги чиновник получал с апреля 2022 года от предпринимателя за общее покровительство и попустительство, обещал обеспечить его заказами по капитальному ремонту домов на юге края. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

При этом прокуратура края ранее вносила представление в правительство из-за выявленных грубых нарушений в работе фонда. Например, проводимые проверки выявили факты волокиты при заключении контрактов с победителями аукционов, что затягивало сроки выполнения работ. "Выявлены случаи ремонта заведомо аварийных жилых домов, неэффективного распоряжения денежными средствами фонда, а также затягивания ремонта технически сложных объектов. Представление находится на рассмотрении", - добавили в надзорном ведомстве.

В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия уточнили, что чиновник в апреле 2022 года сам предложил знакомому предпринимателю покровительство фонда за вознаграждение. "В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств", - рассказали в следственном управлении.