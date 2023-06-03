3 июня, 05:55

Премьер Индии проведет чрезвычайное совещание в связи с железнодорожной катастрофой

Нарендра Моди планирует обсудить в том числе спасение и лечение пострадавших, сообщил телеканал NDTV

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди созвал в субботу чрезвычайную встречу на высоком уровне с участием должностных лиц Министерства железных дорог после того, как в результате столкновения трех составов на востоке страны в пятницу погибли сотни людей.

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Об этом сообщает в субботу телеканал NDTV со ссылкой на источники.

По их данным, премьер обсудит спасение и лечение пострадавших, а также другие вопросы, связанные с катастрофой.

По информации источников, Моди в субботу отправится в штат Одиша. Он посетит место катастрофы в Баласоре, а затем больницу, где находятся пострадавшие. 

Теги:
ИндияМоди, Нарендра
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