В Петербурге произошло массовое ДТП с пострадавшими

К ликвидации последствий аварии привлекли 3 единицы техники и 15 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с пострадавшими. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"На Софийской улице у дома №52 произошло столкновение 12 автомобилей. В результате ДТП пострадали 16 человек", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии во Фрунзенском районе поступила 3 июня в 08:43. К ликвидации последствий ДТП привлекалось от МЧС 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и области сообщили, что в ДТП попали шесть автомобилей, пострадали семь человек, в том числе и пятилетний ребенок. Двое из пострадавших в тяжелом состоянии. На месте работают сотрудники ГИБДД. Подробности уточняются. Полиция начала проверку по факту аварии.