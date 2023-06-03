В Индии завершили спасательную операцию на месте железнодорожной катастрофы

Исполнительный директор государственной компании "Индийские железные дороги" Амитабх Шарма сообщил о работах по восстановлению движения

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июня. /ТАСС/. Спасательная операция на месте железнодорожной катастрофы в Восточной Индии завершена, идут работы по восстановлению движения. Об этом сообщил в субботу журналистам исполнительный директор государственной компании "Индийские железные дороги" Амитабх Шарма.

"Спасательная операция завершена, сейчас начинаем восстановительные работы", - приводит слова Шармы информационное агентство ANI.

"На данный момент из-за аварии 48 поездов отменены, 39 перенаправлены в другую сторону и 10 задерживаются", - отметил Шарма. По его словам, в настоящее время официально подтверждена гибель 238 человек. Число пострадавших оценивается в более чем 600.

При этом генеральный инспектор Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Нарендра Сингх Бундела сообщил журналистам, что работы на месте инцидента могут завершиться к вечеру. "Надеюсь, к сегодняшнему вечеру мы сможем завершить операцию", - сказал он. Бундела также сообщил о 238 погибших, но по его оценкам, пострадали около 900 человек.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на источники сообщило о 288 погибших. Однако эта информация пока не получила официального подтверждения.