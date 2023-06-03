В лесах Кондинского района Югры площадь пожаров выросла в 2,7 раза

В ХМАО горит 8,7 тыс. га леса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилась за сутки более чем в 2,5 раза. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов Югры в субботу.

"По состоянию на утро 3 июня в Югре проводятся работы по тушению двух ландшафтных пожаров на локализованной площади 715 га в Нефтеюганском, Нижневартовском районах и 19 лесных пожаров на площади 9 123,21 га, в том числе 13 лесных пожаров на общей площади 8 765,01 га в Кондинском районе два из которых на площади 2 060 га локализованы. Ландшафтные возгорания возникли по вине человека, лесные пожары - из-за действующего в регионе грозового фронта", - говорится в сообщении.

К ликвидации действующих пожаров привлекли 606 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований "Центроспас-Югория", управления МЧС по Югре, арендаторов, добровольцев, а также 50 работников федеральной авиалесоохраны. За прошедшие сутки в регионе потушили три ландшафтных пожара на площади 116 га в Нижневартовском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах, семь лесных пожаров на площади 136,1 га в Кодинском, Сургутском, Ханты-Мансийском, Октябрьском районах.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 118 ландшафтных пожаров на площади 15 792,03 га, 102 лесных пожара на площади 4 043,74 га и два возгорания на землях особо охраняемых природных территорий на площади 49,5 га. Власти региона ввели с 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса.

В Кондинском районе из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации. Для борьбы с возгораниями привлекли, в частности, самолет БЕ-200 ЧС. 2 июня в Югре шло тушение одного ландшафтного пожара на площади 50 га в Нефтеюганском районе и 14 лесных пожаров на площади 3 443 га, в том числе 12 лесных пожаров на общей площади 3 248 га в Кондинском районе.