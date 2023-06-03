3 июня, 07:45

Генконсул РФ сообщил, что россияне не пострадали в катастрофе в Индии

© ТАСС/ Reuters

Алексей Идамкин отметил, что в диппредставительстве продолжают оставаться на связи с местными властями и следить за ситуацией

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июня. /ТАСС/. Граждане РФ, по имеющейся у генерального консульства России в Калькутте информации, не пострадали при столкновении поездов в восточном индийском штате Одиша. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в Калькутте Алексей Идамкин.

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"По имеющимся у нас на этот час данным, россиян нет среди пострадавших во время этой катастрофы. По предварительной информации, граждан РФ в этих поездах не было. Но мы продолжаем оставаться на связи с местными властями и следить за ситуацией, поскольку работы на месте катастрофы продолжаются", - сказал он.

"Никаких обращений в генконсульство от российских граждан за все время, прошедшее после катастрофы, не было", - добавил генеральный консул. 

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© Информационное агентство ТАСС
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