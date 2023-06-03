3 июня, 07:49
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о ранении мужчины огнем ВСУ под Волновахой

Украинские военнослужащие ранее нанесли удар по населенному пункту Кирилловка

ДОНЕЦК, 3 июня. /ТАСС/. Украинские войска нанесли удар по населенному пункту Кирилловка в окрестностях Волновахи, ранен мужчина. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 июня по состоянию на 10:30 мск поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Кирилловка (Волновахский район), по ул. Победы, 12 ранен мужчина 1965 года рождения", - говорится в сообщении.

Ранее в СЦКК сообщили, что под огонь украинских военных попала Ясиноватая, ранения получила мирная жительница. 

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