3 июня, 08:10,
обновлено 3 июня, 08:25

В Москве в Лефортовском тоннеле произошло ДТП с тремя машинами

Пострадал один человек

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. В Лефортовском тоннеле в Москве произошло столкновение двух легковых машин и грузовика, один человек пострадал. Об этом ТАСС в субботу сообщили в экстренных службах.

"В Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика. Движение затруднено", - сказал собеседник агентства. По его словам, один человек в грузовике был зажат, его деблокировали. Пострадавшего передали медикам.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС информацию о столкновении трех автомобилей в Лефортовском тоннеле. "По предварительным данным, пострадал один человек. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП", - сказали в главке.

В Telegram-канале департамента транспорта столицы уточнили, что авария произошла на внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле. "На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, рекомендуем объезжать данный участок", - говорится в сообщении. 

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