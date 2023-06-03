В Лабинске подтопило более 100 домовладений

Эвакуировали 12 жителей

КРАСНОДАР, 3 июня. /ТАСС/. Более 100 домовладений подтопило в Лабинске Краснодарского края в результате ливней, сообщил в субботу оперштаб региона.

"Проливной дождь, град и повышение уровня грунтовых вод стали причиной подтоплений в Лабинске. Из трех домов эвакуировали 12 человек в гостиницу "Спортивная". От жителей поступили заявки о подтоплении 198 придомовых территориях, со слов жителей вода зашла в 114 домовладений", - говорится в сообщении.

На месте работают спасатели, а также комиссии по обследованию территорий.

Синоптики прогнозируют ливни с грозой и шквалистый ветер до 25 м/с в Краснодарском крае до 5 июня, продлили штормовое предупреждение, возможны подъемы уровня воды в реках в Мостовском, Лабинском, Курганинском, Отрадненском, Туапсинском районах и в Геленджике. Ранее на Кубани произошли подтопления в нескольких муниципалитетах, комиссии оценивают ущерб.