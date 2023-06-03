Число погибших в железнодорожной катастрофе в Индии составило 261

Спасение раненых и пассажиров из разбитых вагонов завершилось

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июня. /ТАСС/. Число погибших в железнодорожной катастрофе на Востоке Индии достигло 261 человека. Об этом в субботу сообщил журналистам представитель Юго-Восточной железной дороги Адитья Чоудхури.

"Число погибших в железнодорожной катастрофе в Баласоре возросло до 261 человека", - цитирует Чоудхури информационное агентство Press Trust of India. Чоудхури добавил, что спасение раненых и пассажиров из разбитых вагонов завершено.

Ранее генеральный инспектор Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Нарендра Сингх Бундела сообщал о 238 погибших. Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники утром в субботу сообщило о 288 погибших. Однако эта информация пока не нашла официального подтверждения. Число пострадавших оценивается в около 900 человек.