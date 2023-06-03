В Херсонской области уничтожили схрон с боеприпасами

Его обнаружили в Чаплынском районе

ГЕНИЧЕСК, 3 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили и уничтожили схрон с боеприпасами в Чаплынском районе Херсонской области. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"На участке открытой местности среди развалин разрушенного кирпичного здания полицейские выявили три артиллерийских снаряда калибра 152 мм и один танковый снаряд калибра 125 мм. При изучении найденных предметов установлено, что боеприпасы деформированы и не пригодны для дальнейшего использования. С учетом близости к густонаселенному пункту и опасности указанных предметов было принято решение их уничтожить", - отмечается в сообщении.

Вызванный на место специалист-взрывотехник с помощью накладного заряда тротила уничтожил схрон контролируемым подрывом.