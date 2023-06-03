В Белоруссии задержали россиянина и его жену за контрабанду наркотиков из Литвы

В ходе досмотра у семьи изъяли "семь пакетиков и четыре банки с веществами растительного происхождения коричневого цвета, а также блистер с таблетками"

МИНСК, 3 июня. /ТАСС/. Белорусские пограничники задержали россиянина и его жену из Мали при попытке контрабанды наркотиков с территории Литвы. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

"При оформлении поезда сморгонские пограничники 31 мая пресекли ввоз из Литвы в Беларусь, предположительно, наркотических средств. Вещества через железнодорожный пункт пропуска "Гудогай" пытались провезти россиянин со своей супругой - уроженкой Республики Мали", - говорится в сообщении.

В ходе досмотра пограничники и таможенники изъяли у супругов "семь пакетиков и четыре банки с веществами растительного происхождения коричневого цвета, а также блистер с таблетками".

"Задержанные переданы сотрудникам Островецкого РОВД. Вещества отправлены на экспертизу", - проинформировали в Госпогранкомитете.