Красноярский врио губернатора поручил уволить задержанного директора фонда капремонта

Михаила Попелышева подозревают в получении 5 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 3 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков поручил отстранить от должности руководителя регионального фонда капремонта многоквартирных домов Михаила Попелышева, которого ранее задержали при получении взятки. Об этом он написал в субботу в своем Telegram-канале.

"Поручил правительству края подготовить решение об отстранении от должности руководителя фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Также распорядился ускорить рассмотрение представления прокуратуры, указывающего на серьезные недостатки в работе фонда. Поручил подобрать новую кандидатуру для руководства фондом и организации качественного капитального ремонта домов. Нынешний руководитель фонда капремонта задержан сотрудниками правоохранительных органов", - написал Котюков, добавив, что будет оказано полное содействие расследованию уголовного дела.

Ранее в прокуратуре Красноярского края сообщили, что сотрудники УФСБ России по региону задержали гендиректора фонда капремонта при получении взятки в 5 млн рублей. При этом ведомство вносило в правительство представление в связи с грубыми нарушениями в деятельности фонда.

По данным сайта фонда, с апреля 2022 года его возглавляет Михаил Попелышев. Следствие считает, что сразу после вступления в должность, чиновник предложил знакомому предпринимателю покровительство фонда за 12 млн рублей. Часть этой суммы подозреваемый получил 2 июня 2023 года, после чего его задержали.

В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили, что у подозреваемого провели обыск. "В ходе обыска изъяли иностранную валюту - €5 тыс. и $1 тыс., дорогостоящие часы и ювелирные украшения, сертификаты на бриллианты, автомобиль", - добавили в управлении.