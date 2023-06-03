Железнодорожная катастрофа в Индии стала четвертой по числу жертв в истории страны

В результате происшествия погиб 261 человек, пострадали около 900

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июня. /ТАСС/. Столкновение трех поездов в восточном штате Одиша, произошедшее в пятницу в районе города Баласор, стало четвертой по числу жертв железнодорожной катастрофой в истории страны. Как сообщил в субботу журналистам представитель Юго-Восточной железной дороги Адитья Чоудхури, в результате инцидента погиб 261 человек, пострадало около 900 человек. Вместе с тем многие СМИ в Индии указывают, что число жертв катастрофы в Одише может еще вырасти.

Согласно официальной статистике, больше всего жертв - около 750 - было зарегистрировано в результате железнодорожной катастрофы, произошедшей 6 июня 1981 года. Тогда при переезде по мосту через реку Багмати в штате Бихар пассажирский поезд упал в воду.

20 августа 1995 года "Пурушоттамский экспресс" столкнулся со стоявшим на путях другим пассажирским поездом возле Фирозабада в штате Уттар-Прадеш. Погибли 358 человек.

2 августа 1999 года два поезда, в которых находилось около 2 500 человек, столкнулись на отдаленной станции Гайсал в Западной Бенгалии. В результате 285 человек погибли, более 300 получили ранения. Многие из жертв были военнослужащими, которых перевозили на север к месту дислокации.

2 июня несколько вагонов скорого поезда, направлявшегося в Ченнаи, сошли по не установленным пока причинам с рельсов и врезались в товарный состав, стоявший на параллельных путях. Из-за столкновения многие вагоны перевернулись. Вскоре с сошедшими с рельсов вагонами столкнулся встречный пассажирский поезд.