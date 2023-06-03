3 июня, 09:29

В Волгограде при стрельбе в кафе ранило троих мужчин

Разыскивается стрелявший

ВОЛГОГРАД, 3 июня. /ТАСС/. Неизвестный открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета в кафе Красноармейского района Волгограда, ранив троих мужчин. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Ночью поступило сообщение о том, что в кафе "Блэк-Лион" в ходе конфликта неизвестный применил предмет, схожий с травматическим пистолетом. В больницу с ранениями различных частей тела доставлены мужчины 1979, 1999 и 2005 годов рождения, все жители Светлоярского района", - сказали в пресс-службе.

Ведется розыск причастных к совершению преступления, устанавливаются обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияВолгоградская область
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