В Запорожской области возбудили дело по факту убийства бизнесмена

Под машину Сергея Дидоводюка заложили взрывное устройство

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства предпринимателя в Запорожской области, под машину которого заложили самодельное взрывное устройство. Об этом говорится в сообщении управления СК РФ по региону.

В пятницу вечером председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в центре Михайловки был подорван автомобиль ВАЗ-2121, в результате чего погиб 53-летний предприниматель Сергей Дидоводюк, еще два человека пострадали. Произошедшее Рогов назвал терактом.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области расследуется уголовное дело по факту убийства общеопасным способом жителя поселка городского типа Михайловки Михайловского района Запорожской области и покушения на убийство находившихся рядом с ним пассажиров - мужчины и женщины (п. "е" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. п. "а, е" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

По версии следствия, 2 июня неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство местного предпринимателя. Когда мужчина сел в салон автомобиля возле кафе, оно сработало и произошло возгорание. От полученных травм потерпевший скончался в больнице, также пострадал и был госпитализирован находившийся в салоне автомобиля мужчина. Женщина получила контузию, от госпитализации отказалась.

Как сообщали журналистам в пятницу в оперативных службах региона, жизням двоих раненых в результате подрыва автомобиля ничего не угрожает.