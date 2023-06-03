В Адыгее из-за непогоды подтопило более 100 придомовых территорий

Вода зашла в 10 домовладений

МАЙКОП, 3 июня. /ТАСС/. Более 100 придомовых территорий подтопило из-за ливней в поселке Майском и хуторе Красном Кошехабльского района Адыгеи, сообщил в субботу в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

"Кошехабльский район Адыгеи вновь столкнулся с последствиями непогоды. В результате сильных осадков и разлива реки произошло подтопление 103 придомовых территорий в поселке Майском и хуторе Красном. Вода зашла 10 домовладений", - написал Кумпилов.

На месте работают службы ГО и ЧС, необходимая спецтехника, проводится очистка каналов. Дополнительные силы направят из других районов республики. "Сейчас вода с подтопленных территорий продолжает уходить, ситуация контролируемая. На месте также начали работать комиссии для оценки ущерба. Пострадавшим обязательно окажем необходимую помощь", - добавил глава региона.

Глава Кошехабльского района Заур Хамирзов сообщил в своем Telegram-канале, что в результате подтоплений пострадало 389 человек. Осуществляется подвоз питьевой воды, планируется проведение санитарных работ дезинфицирующими средствами.

Главное управление МЧС России по республике предупредило жителей, что в регионе до 7 июня прогнозируют осадки, местами сильные, усиление ветра и выпадение града. На малых реках возможен подъем уровня воды и подтопление склоновыми стоками пониженных участков местности.

Ранее сообщалось, что в Кошехабльском районе в конце прошлой недели дождевым паводком подтопило сотни придомовых территорий и частных домовладений, ввели режим ЧС муниципального уровня.