В Белгородской области за сутки при обстрелах погибли пять человек

Пострадали 16 человек

БЕЛГОРОД, 3 июня. /ТАСС/. Пять жителей Белгородской области погибли, еще 16 получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины за минувшие сутки. Об этом сообщил в субботу губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Валуйском городском округе снаряды "Града" выпущены по частному сектору в селе Соболевка - зафиксировано 18 прилетов. К сожалению, погибли три человека - двое мужчин скончались на месте от полученных травм, еще одна женщина с осколочным проникающим ранением передней брюшной стенки и грудной клетки скончалась в машине скорой помощи. Семь человек получили ранения различной степени тяжести - шесть госпитализированы, один от госпитализации отказался", - написал он.

По словам губернатора, по Шебекинскому округу 2 июня выпустили 371 единицу различных боеприпасов, две женщины погибли, восемь человек пострадали, шестерым из них понадобилась госпитализация.

В Шебекине пострадало промышленное предприятие, на территории города полностью отсутствуют электроснабжение и водоснабжение. В Белгороде, предварительно в результате работы ПВО, зафиксировали повреждения уличного освещения в районе велодорожки в Сосновке. В Белгородском районе два артиллерийских снаряда выпустили по селу Щетиновка, пять - по селу Нечаевка. "После работы ПВО в поселке Разумное есть один пострадавший с осколочным ранением правой стопы. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Также повреждены шесть автомобилей и одно домовладение", - сказал глава региона.

В Волоконовском районе за прошедшие сутки зафиксировали 77 прилетов, в Грайворонском районе - 47, в Краснояружском районе - 7.