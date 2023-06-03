ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО

Вооруженные силы Украины выпустили 25 ракет

ДОНЕЦК, 3 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в субботу нанесли удар по Горловке из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив 25 ракет. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"В 13:35 мск зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) Горловки (Никитовский район), выпущено 25 ракет из РСЗО", - отмечается в Telegram-канале представительства.

Тип РСЗО не называется.