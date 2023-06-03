3 июня, 11:20

В Ленобласти в ДТП с грузовиком и туристическим автобусом погиб водитель Mazda

Еще один человек пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком и туристическим автобусом с пассажирами в Ленинградской области погиб один человек. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

По предварительным данным, 3 июня около 11:55 на 200 км Мурманского шоссе в Лодейнопольском районе водитель легкового автомобиля Mazda совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем DAF, после чего грузовик по касательной столкнулся с туристическим автобусом, в котором находились 40 пассажиров.

"В результате ДТП водитель Mazda от полученных телесных повреждений скончался на месте, водитель грузового автомобиля госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, пассажиры и водитель автобуса не пострадали", - говорится в сообщении.

Лодейнопольская городская прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной по факту ДТП.  

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