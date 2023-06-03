Премьер-министр Индии посетил место железнодорожного инцидента в Одише

Нарендра Моди пообщался с местными властями и спасателями

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди спустя менее суток посетил место столкновения поездов в штате Одиша и пообщался с местными властями и спасателями. Об этом в субботу сообщил телеканал NDTV.

На распространенных телеканалом кадрах видно, что Моди прибыл к месту трагедии на вертолете. Премьер в сопровождении министра путей сообщения Ашвини Ваишнава осмотрел место инцидента, пообщался с представителями местных властей и участниками спасательной операции. Он не стал делать заявлений для прессы. Как ожидается, Моди также навестит пострадавших, которых госпитализировали.

Премьер-министр прибыл на место катастрофы спустя менее суток после столкновения поездов. Рабочий график главы правительства до инцидента предполагал, что в субботу утром он примет участие в торжественном запуске скоростного поезда Мумбаи - Гоа, но мероприятие было отменно.

Ранее в субботу премьер-министр провел экстренное совещание с главой МВД страны Амитом Шахом, представителями железных дорог и спасательных служб. Они обсудили помощь пострадавшим в трагедии.