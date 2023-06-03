В Башкирии на полигоне ТБО обнаружили тело младенца

Прокуратура проводит проверку

ТАСС, 3 июня. Тело новорожденного ребенка обнаружили на полигоне твердых бытовых отходов в Башкирии. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства в субботу.

"Прокуратура организовала проверку по факту обнаружения трупа новорожденного ребенка на полигоне ТБО", - говорится в сообщении.

Днем 31 мая при сортировке отходов на полигоне твердых бытовых отходов около деревни Ломовка работники обнаружили тело новорожденного. Устанавливаются все обстоятельства случившегося и личность роженицы.

Межрайонная прокуратура даст оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Надзорное ведомство также взяло на контроль ход доследственной проверки, организованной по данному факту следственными органами.