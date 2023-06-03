Мирный житель пострадал при обстреле Яковлевки в ДНР

Украинские военнослужащие в течение дня дважды обстреливали этот населенный пункт

ДОНЕЦК, 3 июня. /ТАСС/. Пожилой мирный житель получил ранения в результате обстрела села Яковлевка Ясиноватского района ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - прим. ТАСС) населенного пункта Яковлевка ранения получил мужчина 1949 года рождения", - написал он в Telegram-канале.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ВСУ в течение дня дважды обстреливали Ясиноватую, выпустив 12 снарядов из артиллерии натовского калибра 155 мм.

Ранее в ДНР сообщали, что в результате обстрела города получила ранения женщина.