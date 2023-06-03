В Ярославле 15-летнюю девушку арестовали по делу об убийстве мужчины

Конфликт между ними произошел из-за шума в квартире

ТАСС, 3 июня. Суд арестовал 15-летнюю жительницу Ярославля по делу об убийстве мужчины. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"В отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.

Установлено, что в ночь на 2 июня в квартире одного из домов по улице Гончарова Фрунзенского района Ярославля подростки праздновали день рождения. Жильцы дома пожаловались на шум в квартире собственнику - матери одного из подростков. "В результате возникшего конфликта между 41-летним мужчиной и 15-летней девушкой, последняя нанесла колото-резаное ранение мужчине в область грудной клетки, которое оказалось смертельным", - пояснили в ведомстве.

Девушке предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".