При обстреле Шебекинского округа Белгородской области со стороны ВСУ погибли два человека

Пострадали двое

БЕЛГОРОД, 3 июня. /ТАСС/. Два человека погибли, двое получили травмы при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил в субботу губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Новой Таволжанке в результате обстрела погибла пожилая женщина. От полученных травм она скончалась на месте. Еще одна женщина пострадала - у нее осколочные ранения левого плеча. Доставлена в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается. В результате обстрела Безлюдовки погибла женщина, у нее множественные осколочные ранения, не совместимые с жизнью. Еще один человек пострадал - мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Находится в травматологическом отделении городской больницы №2", - проинформировал глава региона.

Также, по словам губернатора, в результате обстрела Новой Таволжанки повреждены два дома - выбиты окна и посечены фасады.

Помимо этого, под обстрел ВСУ попала окраина села Тишанка Волоконовского района, пострадавших нет. "Осколками снарядов выбиты окна в трех частных жилых домовладениях, также повреждены газопровод и линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия", - сообщил Гладков.