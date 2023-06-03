3 июня, 12:37,
обновлено 3 июня, 12:54

В Оренбургской области в ДТП с двумя автомобилями пострадали семь человек

Среди пострадавших оказался ребенок

ТАСС, 3 июня. Два автомобиля столкнулись в субботу в Оренбургской области, в результате пострадали семь человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по региону.

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"В результате ДТП пострадали семь человек, один из них несовершеннолетний ребенок. Водители и пятеро пассажиров с травмами доставлены в ГБУЗ "Октябрьская районная больница", - отмечается в сообщении.

По информации регионального управления МВД России, авария произошла в Октябрьском районе Оренбургской области. По предварительной информации, на 633 км автодороги Казань - Оренбург - Акбулак - граница Республики Казахстан в районе села Буланово столкнулись автомобили Toyota RAV4 и SsangYong.

  

Теги:
РоссияОренбургская область
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