В Оренбургской области в ДТП с двумя автомобилями пострадали семь человек

Среди пострадавших оказался ребенок

ТАСС, 3 июня. Два автомобиля столкнулись в субботу в Оренбургской области, в результате пострадали семь человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по региону.

"В результате ДТП пострадали семь человек, один из них несовершеннолетний ребенок. Водители и пятеро пассажиров с травмами доставлены в ГБУЗ "Октябрьская районная больница", - отмечается в сообщении.

По информации регионального управления МВД России, авария произошла в Октябрьском районе Оренбургской области. По предварительной информации, на 633 км автодороги Казань - Оренбург - Акбулак - граница Республики Казахстан в районе села Буланово столкнулись автомобили Toyota RAV4 и SsangYong.