DPA: на востоке Германии в беспорядках пострадали 23 полицейских

Повреждения получили 17 служебных автомобилей, сообщило агентство

БЕРЛИН, 3 июня. /ТАСС/. 23 полицейских получили ранения в беспорядках, которые устроили левые радикалы в ночь на субботу в Лейпциге (земля Саксония). Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

Были повреждены 17 служебных автомобилей, ущерб оценивается в "пятизначную сумму". Травмы также получил один журналист. Разбита витрина одного из банков. Задержаны пять человек.

Левые радикалы изначально собирались провести демонстрацию в субботу в качестве реакции на обвинительный приговор, который был вынесен в среду одной из их соратниц. Суд запретил проведение акции.