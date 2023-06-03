Дело обвиняемой во взятке судьи Елены Кондрат может рассмотреть председатель Мосгорсуда

Второй кассационный суд общей юрисдикции решит вопрос об изменении территориальной подсудности рассмотрения уголовного дела

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, обвиняемой во взяточничестве, направлено председателем Мосгорсуда Михаилом Птицыным во Второй кассационный суд для определения подсудности. Как уточнили в субботу ТАСС в суде, если материалы вернутся к председателю Мосгорсуда, то в его производстве это будет первое уголовное дело с момента вступления в должность.

"Уголовное дело в отношении Кондрат направлено во Второй кассационный суд общей юрисдикции для решения вопроса об изменении территориальной подсудности рассмотрения уголовного дела", - сказала собеседница агентства.

Ранее материалы дела судьи были направлены Никулинским судом Москвы в Мосгорсуд лично его председателю Михаилу Птицыну. Если кассационный суд сочтет, что слушание уголовного дела в отношении Кондрат возможно в Мосгорсуде, то, таким образом, это будет первое дело в производстве Птицына с того момента, когда он вступил в должность председателя суда.

Изначально Генпрокуратура передала дело в Никулинский суд Москвы, но сама обвиняемая и ее адвокат попросили передать дело в Мосгорсуд. Они мотивировали это тем, что дела по обвинению арбитражных судей Москвы должен рассматривать суд субъекта, а не более мелкого территориального образования. Суд с их доводами согласился. Кондрат предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Уголовное дело против судьи Кондрат было возбуждено председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным после получения согласия квалификационной коллегии судей. По данным следствия, Елена Кондрат располагала в силу занимаемой должности информацией о том, что ее коллега по суду рассматривает арбитражное дело. В сентябре 2020 года в одном из московских ресторанов Кондрат рассказала коллеге о том, что к ней обратились люди, готовые передать $50 тыс. в случае вынесения решения о непривлечении к субсидиарной ответственности нескольких физических и юридических лиц, проходящих по этому делу. В дальнейшем в ходе телефонных переговоров и личных встреч Кондрат убеждала коллегу принять такое решение за денежное вознаграждение, а сама решила выступить посредником при передаче денег. Но ее коллега обратилась в правоохранительные органы, в связи с чем сделка прошла под контролем оперативных служб.

В ходе расследования дела Кондрат уклонялась от проведения следственных действий, не являлась к следователю, а позже покинула Москву и была объявлена в федеральный розыск. Ее местонахождение было установлено на территории другого региона. Кондрат была задержана, ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.