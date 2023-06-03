3 июня, 13:33

В Башкирии в аварии с участием двух автомобилей погибли два человека

Пострадали трое

ТАСС, 3 июня. Авария с участием двух автомобилей произошла в субботу на трассе в Башкирии, в результате два человека погибли. Об этом говорится в сообщении, распространенном Госавтоинспекцией республики.

"В результате ДТП два пассажира разных автомобилей погибли до приезда скорой медицинской помощи. Оба водителя и пятилетний ребенок госпитализированы", - отмечается в сообщении.

По данным Госавтоинспекции республики, авария произошла на 19 км автодороги Учалы - Миасс в Учалинском районе Башкирии. По предварительной информации, столкнулись Kia Sportage и встречный Hyundai Tucson. 

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