В Алтайском крае при пожаре в частном доме погибли двое детей

Хозяйка дома успела спасти грудного ребенка

ТАСС, 3 июня. Двое детей погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Вавилон Алейского района Алтайского края, сообщили в субботу в пресс-службе краевого следственного управления СК России.

"По данным следствия, днем 3 июня 2023 года в селе Вавилон Алейского района произошло возгорание жилого дома, в котором находилась женщина со своими детьми. Хозяйка дома успела вынести грудного ребенка, а девочка 2020 и мальчик 2017 годов рождения погибли", - говорится в сообщении.

В пресс-службе краевого ГУ МЧС сообщили, что частный жилой дом горел открытым пламенем по прибытии на место вызова пожарно-спасательных расчетов. "У дома находилась хозяйка с ребенком. Женщина сообщила о том, что в доме находятся еще двое несовершеннолетних детей. Звеном газодымозащитной службы при проникновении в дом в одной из комнат они и были обнаружены погибшими", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 36 кв. м. Причина произошедшего устанавливается. В прокуратуре Алтайского края добавили, что по факту пожара проводится проверка.