Число погибших в ходе протестов в Сенегале увеличилось до 15

Беспорядки в стране начались после вынесения обвинительного приговора лидеру оппозиции Усману Сонко

ПАРИЖ, 3 июня. /ТАСС/. Как минимум шесть человек погибли в пятницу в ходе протестов в Сенегале, начавшихся в четверг после вынесения обвинительного приговора лидеру оппозиции Усману Сонко. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 15. Об этом, как сообщило в субботу Agence France-Presse (AFP), заявили в министерстве внутренних дел республики.

"Шесть погибших зарегистрированы 2 июня, четыре из них - в регионе Дакар, еще два - в регионе Зигиншор (юго-запад Сенегала - прим. ТАСС)", - приводит агентство слова пресс-секретаря МВД страны Махама Ка.

Ранее сообщалось о девяти погибших.

Уголовный суд Дакара в четверг признал лидера оппозиционной партии "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" Сонко виновным в "растлении малолетних", сняв с него обвинения в изнасиловании и угрозе смертью. После оглашения приговора в Дакаре и его пригородах начались беспорядки, участники которых поджигают покрышки и вступают в столкновения с полицией. С начала первых протестов в марте этого года в ходе беспорядков погибли уже в общей сложности 32 человека.

Судебное дело против Сонко не первое в текущем году. Апелляционный суд в Дакаре 8 мая приговорил Сонко к шести месяцам условного лишения свободы за публичные оскорбления и клевету в адрес члена правительства. Как отмечает сенегальский новостной портал Seneweb, этот приговор лишает лидера оппозиции права выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в Сенегале в феврале 2024 года. Ранее оппозиционер объявил, что намерен участвовать в президентских выборах.

Действующий президент Сенегала Маки Саль еще не сообщил, намерен ли выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах.