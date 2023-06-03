У пляжа рядом с портом Одессы произошел разлив нефтепродуктов

Сотрудники экологической инспекции взяли пробы воды на месте загрязнения и устанавливают его источники

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Пятно с характерным запахом нефтепродуктов появилось у пляжа, который расположен недалеко от порта Одессы. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

"По имеющейся информации, 3 июня 2023 года в акватории Черного моря в районе пляжа "Отрада" на морской поверхности визуально наблюдается характерное пятно нефтепродуктов неустановленного размера", - говорится в сообщении в Telegram-канале горсовета.

Уточняется, что сотрудники экологической инспекции взяли пробы воды на месте загрязнения и устанавливают его источники.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Воздушно-космические силы России уничтожили стоявший в порту Одессы последний украинский корабль "Юрий Олефиренко". Украина эту информацию не комментировала.