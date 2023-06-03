3 июня, 13:46

В Нижнем Новгороде обнаружили тело мужчины, который застрял головой в заборе

Его личность устанавливается

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июня. /ТАСС/. Тело мужчины, который застрял головой в заборе, обнаружили в Ленинском районе Нижнего Новгорода, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Сегодня в 13:30 по единому телефону вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в Ленинском районе на улице Даргомыжского у дома №5 обнаружено тело человека, застрявшего головой в металлическом заборе", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место экстренные службы обнаружили мужчину без признаков жизни. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются. 

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РоссияНижегородская область
© Информационное агентство ТАСС
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