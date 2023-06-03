В Нижнем Новгороде обнаружили тело мужчины, который застрял головой в заборе

Его личность устанавливается

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июня. /ТАСС/. Тело мужчины, который застрял головой в заборе, обнаружили в Ленинском районе Нижнего Новгорода, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Сегодня в 13:30 по единому телефону вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в Ленинском районе на улице Даргомыжского у дома №5 обнаружено тело человека, застрявшего головой в металлическом заборе", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место экстренные службы обнаружили мужчину без признаков жизни. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.