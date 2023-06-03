В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины выпустили 20 ракет из РСЗО

ДОНЕЦК, 3 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку из реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив 20 ракет. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлению <…> Донецка (Киевский район), выпущено 10 ракет из РСЗО", - отмечается в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не называется.

Позднее украинские войска вновь обстреляли Донецк из РСЗО, выпустив 10 ракет. "В 17:10 мск зафиксирован обстрел со стороны ВФУ Донецка (Куйбышевский район), выпущено 10 ракет из РСЗО", - отметили в представительстве.

Это уже третий обстрел населенных пунктов ДНР с применением РСЗО со стороны ВСУ с начала суток, два из них пришлись по Донецку.

В новость внесены изменения (17:19 мск) - уточняется количество выпущенных ракет.