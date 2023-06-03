СМИ: число погибших при столкновении поездов в Индии увеличилось до 288

Пострадали 803 человека, сообщил "представитель железной дороги"

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июня. /ТАСС/. Число погибших в железнодорожной катастрофе, произошедшей в пятницу в Баласоре штата Одиша, возросло до 288 человек. Об этом сообщает в субботу информационное агентство Press Trust of India со ссылкой на неназванного "представителя железной дороги".

Ссылаясь на отчеты, полученные до середины дня в субботу, чиновник сообщил, что в результате аварии погибли 288 человек. Кроме того, в столкновении пострадали 803 человека, из которых 56 получили тяжелые травмы, добавил чиновник.

По его данным, столкнувшиеся пассажирские экспрессы перевозили почти 2 000 человек.

Ранее аналогичное число погибших было названо Agence France-Presse, однако официальные источники и индийские СМИ его пока не подтвердили. Представитель Юго-Восточной железной дороги Адитья Чоудхури сообщил журналистам о 261 погибшем и около 900 пострадавших.

Если эти данные подтвердятся, то катастрофа в Баласоре станет третьей по числу жертв железнодорожной катастрофой в Индии. В настоящее время третьей катастрофой считается трагедия 2 августа 1999 года, когда два поезда, в которых находилось около 2 500 человек, столкнулись на отдаленной станции Гайсал в Западной Бенгалии. В результате 285 человек погибли, более 300 получили ранения.