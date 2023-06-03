Суд прекратил дело доцента СПбГУ о дискредитации ВС РФ

Решение приняли из-за истечения срока давности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга прекратил дело бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Михаила Белоусова о дискредитации использования Вооруженных сил России в ДНР и ЛНР. Причиной стало истечение срока давности, сообщила в субботу объединенная пресс-служба судов города.

"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.20.3.3 КоАП РФ, в отношении Михаила Белоусова. Суд прекратил производство по делу в связи с истечением сроков давности", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, 2 июня в ОИАЗ УМВД России по Василеостровскому району из Центра "Э" ГУ МВД России по городу и области поступил материал проверки в отношении Белоусова по факту осуществления публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил России в ДНР и ЛНР. Отмечается, что Белоусов в октябре 2022 года в аудитории на Менделеевской линии, дом №2 публично высказывал студентам свое мнение об участии Вооруженных сил России в специальной военной операции.

Об увольнении

2 июня ТАСС сообщал, что ректор СПбГУ Николай Кропачев подписал приказ об увольнении доцента Института истории Михаила Белоусова, который, согласно оценке вуза, выступил в соцсетях против действий Вооруженных сил России в ходе СВО. Состоялось заседание комиссии по этике университета по вопросу о действиях Белоусова. В материалах комиссии отмечается, что ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о распространении доцентом Белоусовым материалов, дискредитирующих проведение СВО и оскорбляющих память погибших при исполнении воинского долга.

В комиссии также отметили, что 1 апреля 2023 года в зоне СВО погиб, выполняя воинский долг, студент второго курса по направлению "история" 21-летний Федор Соломонов. Осенью 2022 года он получил повестку в рамках частичной мобилизации, но не воспользовался положенной ему по закону отсрочкой, взял академический отпуск и отправился на фронт добровольцем.

"Доцент Белоусов М. С. вместо того, чтобы почтить память нашего универсанта, проявить нормальные человеческие чувства, посчитал уместным иронизировать над произошедшим, порочить память студента", - говорится в документе.

Отмечается, что Белоусов "не смог представить убедительных возражений". В приказе ректора СПбГУ указано, что Белоусов уволен 2 июня "за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы".