3 июня, 15:00

СМИ: в одном из районов Антальи с гор сошли селевые потоки

Они затопили туристические объекты у ручья Сарыкавак

АНКАРА, 3 июня. /ТАСС/. Селевые потоки сошли в субботу с гор в результате проливных дождей, обрушившихся в курортной провинции Анталья на юге Турции.

Как сообщает телеканал Haberturk, это произошло в районе Кумлуджа, который расположен в 50 км от Кемера и в 90 км от Антальи. Отмечается, что селевые потоки были настолько сильными, что унесли автомобиль, а также затопили туристические объекты у ручья Сарыкавак. Кроме того, в море унесло несколько деревянных беседок, установленных недалеко от пляжа.

Проливной дождь, град и гроза в субботу обрушились также на Анкару, где весь день проходят важные политические события - принятие президентом Турции Тайипом Эрдоганом присяги и церемония его инаугурации.  

Теги:
Турция
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация