СМИ: в одном из районов Антальи с гор сошли селевые потоки

Они затопили туристические объекты у ручья Сарыкавак

АНКАРА, 3 июня. /ТАСС/. Селевые потоки сошли в субботу с гор в результате проливных дождей, обрушившихся в курортной провинции Анталья на юге Турции.

Как сообщает телеканал Haberturk, это произошло в районе Кумлуджа, который расположен в 50 км от Кемера и в 90 км от Антальи. Отмечается, что селевые потоки были настолько сильными, что унесли автомобиль, а также затопили туристические объекты у ручья Сарыкавак. Кроме того, в море унесло несколько деревянных беседок, установленных недалеко от пляжа.

Проливной дождь, град и гроза в субботу обрушились также на Анкару, где весь день проходят важные политические события - принятие президентом Турции Тайипом Эрдоганом присяги и церемония его инаугурации.