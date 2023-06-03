СМИ: в Болгарии пассажирский поезд врезался на переезде в микроавтобус

Погибли два человека, сообщил телеканал NOVA

СОФИЯ, 3 июня. /ТАСС/. Пассажирский поезд врезался в субботу в микроавтобус на железнодорожном переезде в районе города Плевен в Болгарии, погибли два пассажира микроавтобуса. Об этом сообщает телеканал NOVA.

Инцидент произошел около 16:00 (совпадает с мск), когда микроавтобус выехал на переезд, несмотря на работающую сигнализацию. На месте происшествия начаты восстановительные работы.

Болгарские железные дороги сообщают, что пассажиров поезда вывозят к месту назначения автобусами. Движение поездов по линии София - Варна временно приостановлено. Обстоятельства происшествия расследует полиция.