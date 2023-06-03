В Казахстане произошел пожар в лесном массиве на площади около 10 га

В тушении задействовали 130 человек и 15 единиц техники

АСТАНА, 3 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС Казахстана тушат пожар в лесном массиве Акмолинской области, который распространился на площади порядка 10 га. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"Сегодня в 15:50 (12:50 мск) в Аккольском сельском округе Зерендинского района произошло загорание сухой травы с переходом огня на лесной массив на предварительной площади 10 га. По поручению министра по ЧС Юрия Ильина задействован вертолет "Казавиаспас" с водно-сливным устройством, осуществлено 15 сбросов воды общим объемом 45 тонн. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

В тушении огня задействовали 130 человек и 15 единиц техники. На месте ЧП развернут оперативный штаб под руководством главы администрации Акмолинской области Ермека Маржикпаева и начальника областного департамента по ЧС Нурлана Атыгаева.